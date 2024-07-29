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Мамардашвили: Я до сих пор не знаю, останусь ли в «Валенсии»
29.07.2024 18:13
Вратарь сборной Грузии, один из героев Евро-2024 Георгий Мамардашвили вернулся в Испанию, где его встретили многие журналисты. Все задавались вопросом, останется ли Георгий в «Валенсии» или продолжит карьеру в другой команде.
Интервью у Мамардашвили взял журналист телекомпании El Chiringuito, которому 23-летний грузинский вратарь сказал, что пока не знает, останется он в клубе или нет.
«Сейчас я еду тренироваться с командой. Я хочу играть, но не знаю, где буду», — сказал Мамардашвили.
На этапе подготовки к сезону-2024/25 команда вратаря сборной Грузии 31 июля встретится с «Леванте» Георгия Кочорашвили.
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