

Баскетбольная семья Бацанс, Грузия, Роналду

29.07.2024 18:46









Второй раз Роналду находился в Грузии в июне 2015 года-тогда сборная Португалии проводила в Тбилиси подготовительный сбор до предстоящего в Ереване матче квалификационного этапа ЧЕ 2016 со сборной Армении. Тогда журналистам (в том числе и автору этих строк ) разрешили присутствовать на одной из тренировок сборной Португалии на стадионе имени легендарного грузинского футболиста, чемпиона Европы 1960 года и участника ЧМ 1962 года Михаила Месхи(1939-1991).



Янис Бацанс, Грузия, Португалия



Роналду очень популярен в десятках странах мира, в том числе и в Латвии. В этом автор этих строк убедился в начале текущего месяца, когда находился в Риге для освещения матчей квалификационного этапа Олимпийских Игр 2024 с участием баскетбольной сборной Грузии. Я уже писал о самих матчах кэ в Риге, где , к сожалению, национальная команда Грузии не смогла выйти из группы в полуфинал. А сборная Латвии, сотворившая сенсацию на ЧМ 2023, на турнире в Риге хоть и вышла в финал, но проиграла Бразилии и не получила путевку на Олимпиаду в Париж.



Сегодня же хочу рассказать о встречах с проживающим в красивом пригороде Риги ветераном баскетбола Латвии Янисом Бацансом. В конце 1980-х годов Янис играл в Латвии за команды «Олимпийских резервов», «ВЕФ»Рига ( юниоры), затем за бк Латвийской сельскохозяйственной Академии, в 1990-х годах за клубы высшей лиги Латвии -«Jelgavas SCO «, «Zemgales Nafta», за «Металлург»Лиепая, потом за команду МВД Латвии и Елгавские баскетбольные клубы. Он в последние 9 лет несколько раз приезжал в Грузию в составе команды ветеранов «Докс» Елгава, которая участвует в чемпионате Латвии среди ветеранов. Я.Бацанс неоднократно участвовал в матчах ветеранов баскетбола Грузии и Латвии, прошедших в Тбилиси, Батуми и Риге.



Янис и члены его семьи очень любят футбол. После сборной Латвии Янис болеет за сборную Грузии. «Приятно было смотреть на игру футболистов сборной Грузии на ЧЕ в Германии, я не был удивлен их успешным выступлением , так как давно наблюдаю за их матчами. Я восторге от того, как красиво и технично играет сборная Грузии»,- сказал автору этих строк Я.Бацанс. Он вспомнил также исторический день 26 марта 2024 года, когда Грузия дома по пенальти победила Грецию и получила право играть на ЧЕ. «Игру 26 марта я смотрел в Риге вместе с моим другом, многократным призером ЧЕ и ЧМ по каратэ среди ветеранов Имеди Кокая (проживает в Риге с 1970 года, в последние 4 года И.Кокая является председателем действующего в Латвии грузинского общества «Самшобло»-прим. Автора) , это был незабываемый для нас день»-сказал Янис.



За сборную Грузии на матчах ЧЕ в Германии болели и члены его семьи –супруга Ольга, дочери Елизабет Бацане( 5 августа ей станет 13 лет) и Патриция ( 1 сентября ей исполнится 10 лет). Но было одно исключение –в матче Грузия-Португалия, которую они по ТВ смотрели 26 июня у себя дома в пригороде Риги, дочери болели не за какую-то конкретную команду, а лично за Роналду. Елизабет и Патриция уже несколько лет смотрят по ТВ все матчи с участием Криштиану Роналду и мечтают о том, чтобы когда –нибудь познакомиться с ним и пожать ему руку. Роналду вместе со сборной Португалии приезжал в Ригу в июне 2017 года для проведения матча отборочного турнира ЧМ 2018 года ( португальцы выиграли со счетом 3:0 , два гола хозяевам забил Роналду-прим. Автора), но тогда Елизабет и ее сестра были совсем маленькими и через пару лет узнали о выдающемся португальском футболисте.



Обращение сестер Бацане к Роналду





Елизабет Бацане как и ее отец увлекается баскетболом(ее рост 180 см). Она уже несколько лет играет в девичьих командах Латвии , в настоящее время выступает за клуб «Rīdzene». Ее мечта –стать классной баскетболисткой, выступать за сильные клубы и девичью сборную Латвии, а затем попасть в поле зрения тренеров национальной женской команды Латвии. Она как ее младшая сестра очень любят футбол и в восторге от игры Роналду. Сестры горят желанием лично увидеть Роналду и пообщаться с ними, задача непростая, но осуществимая.



Сестры недавно написали открытое письмо на имя Роналду. При помощи моего друга и коллеги, проживающего в Тбилиси уроженца Сухуми, полиглота Кахи Дгебуадзе сын известного фотокорреспондента Шукри Дгебуадзе) письмо было переведено на португальский язык и отправлено в Португалию.



Предлагаем русский вариант этого послания сестер звезде мирового футбола : «Дорогой Криштиану! Вас беспокоят из Латвии сестры - 13 летняя баскетболистка Елизабет Бацане ( рост 180 см) и 10-летняя Патриция Бацане. Мы очень очень любим футбол, уже несколько лет мы вместе с мамой(Ольга) и папой(Янисом, ветеран баскетбола Латвии ) смотрим по телевидению все матчи с вашим участием и наслаждаемся вашей красивой игрой. 21 августа мы вместе с мамой и папой летим в Португалию, у Патриции 1 сентября день рождения (10 лет исполнится). Мы специально попросили родителей повезти нас в это время в Португалию, чтобы там, на родине Криштиану отметить день рождения Патриции. Дорогой Криштиану! Если вы и ваша семья (дети и супруга) , ваша мама в конце августа-начала сентября будете в Португалии, то мы очень хотим встретиться с ВАМИ, пожать вам руку, сфотографироваться и взять автограф. Будем ждать от вас вестей. С ув. Елизабет и Патриция Бацане, Рига, Латвия».



Есть основания надеяться на то, что Криштиану Роналду и его семья откликнутся на это послание сестер из Латвии. О деталях сообщим дополнительно.



Тенгиз Пачкория, Тбилиси–Рига-Тбилиси



Фото 1. Я.Бацанс, его супруга Ольга, их дочери Елизабет и Патриция (фото Хатуны Габиташвили).

Фото 2. Я.Бацанс, И.Кокая и Т. Пачкория, Рига, 2024 (фото Хатуны Габиташвили).

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду вот уже много много лет является кумиром для десятков миллионов детей в разных странах. И это не случайно - Роналду не только высококлассный и титулованный футболист мирового уровня, но и очень отзывчивый, внимательный , душевный и весьма эмоциональный ( иногда чересчур) человек, которого тепло и сердечно встречают во всех странах. Так было и в Грузии, в стране с огромными футбольными традициями. Недавно, до и после прошедшего 26 июня в Гельзенкирхене матча национальных сборных Грузии и Португалии ( игра группового этапа ЧЕ 2024) многие вспоминали приезд Роналду в Тбилиси в июле 2013 года. Тогда Роналду специально прибыл в столицу Грузии по приглашению президента фк «Динамо» Тбилиси Романа Пипия (уроженец города Гагра) и бывшего игрока «Милана» (2001-2010) и экс-капитана национальной сборной Грузии Кахи Каладзе. Тогда Каха был вице-премьером правительства Грузии , с ноября 2017 года он является мэром Тбилиси. В июне 2013 года Роналду присутствовал на торжественной церемонии открытия Академии «Динамо» Тбилиси имени знаменитого футболиста тбилисского «Динамо» и сборной СССР, уроженца города Очамчире Виталия Дараселия (1957-1982). В 2013 году Роналду был в счастливом окружении тех самых юных игроков Академии «Динамо» Тбилиси (в их числе Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили и др.), которые 26 июня 2024 года сыграли решающую роль в победе сборной Грузии над Португалией (2:0).Второй раз Роналду находился в Грузии в июне 2015 года-тогда сборная Португалии проводила в Тбилиси подготовительный сбор до предстоящего в Ереване матче квалификационного этапа ЧЕ 2016 со сборной Армении. Тогда журналистам (в том числе и автору этих строк ) разрешили присутствовать на одной из тренировок сборной Португалии на стадионе имени легендарного грузинского футболиста, чемпиона Европы 1960 года и участника ЧМ 1962 года Михаила Месхи(1939-1991).Роналду очень популярен в десятках странах мира, в том числе и в Латвии. В этом автор этих строк убедился в начале текущего месяца, когда находился в Риге для освещения матчей квалификационного этапа Олимпийских Игр 2024 с участием баскетбольной сборной Грузии. Я уже писал о самих матчах кэ в Риге, где , к сожалению, национальная команда Грузии не смогла выйти из группы в полуфинал. А сборная Латвии, сотворившая сенсацию на ЧМ 2023, на турнире в Риге хоть и вышла в финал, но проиграла Бразилии и не получила путевку на Олимпиаду в Париж.Сегодня же хочу рассказать о встречах с проживающим в красивом пригороде Риги ветераном баскетбола Латвии Янисом Бацансом. В конце 1980-х годов Янис играл в Латвии за команды «Олимпийских резервов», «ВЕФ»Рига ( юниоры), затем за бк Латвийской сельскохозяйственной Академии, в 1990-х годах за клубы высшей лиги Латвии -«Jelgavas SCO «, «Zemgales Nafta», за «Металлург»Лиепая, потом за команду МВД Латвии и Елгавские баскетбольные клубы. Он в последние 9 лет несколько раз приезжал в Грузию в составе команды ветеранов «Докс» Елгава, которая участвует в чемпионате Латвии среди ветеранов. Я.Бацанс неоднократно участвовал в матчах ветеранов баскетбола Грузии и Латвии, прошедших в Тбилиси, Батуми и Риге.Янис и члены его семьи очень любят футбол. После сборной Латвии Янис болеет за сборную Грузии. «Приятно было смотреть на игру футболистов сборной Грузии на ЧЕ в Германии, я не был удивлен их успешным выступлением , так как давно наблюдаю за их матчами. Я восторге от того, как красиво и технично играет сборная Грузии»,- сказал автору этих строк Я.Бацанс. Он вспомнил также исторический день 26 марта 2024 года, когда Грузия дома по пенальти победила Грецию и получила право играть на ЧЕ. «Игру 26 марта я смотрел в Риге вместе с моим другом, многократным призером ЧЕ и ЧМ по каратэ среди ветеранов Имеди Кокая (проживает в Риге с 1970 года, в последние 4 года И.Кокая является председателем действующего в Латвии грузинского общества «Самшобло»-прим. Автора) , это был незабываемый для нас день»-сказал Янис.За сборную Грузии на матчах ЧЕ в Германии болели и члены его семьи –супруга Ольга, дочери Елизабет Бацане( 5 августа ей станет 13 лет) и Патриция ( 1 сентября ей исполнится 10 лет). Но было одно исключение –в матче Грузия-Португалия, которую они по ТВ смотрели 26 июня у себя дома в пригороде Риги, дочери болели не за какую-то конкретную команду, а лично за Роналду. Елизабет и Патриция уже несколько лет смотрят по ТВ все матчи с участием Криштиану Роналду и мечтают о том, чтобы когда –нибудь познакомиться с ним и пожать ему руку. Роналду вместе со сборной Португалии приезжал в Ригу в июне 2017 года для проведения матча отборочного турнира ЧМ 2018 года ( португальцы выиграли со счетом 3:0 , два гола хозяевам забил Роналду-прим. Автора), но тогда Елизабет и ее сестра были совсем маленькими и через пару лет узнали о выдающемся португальском футболисте.Елизабет Бацане как и ее отец увлекается баскетболом(ее рост 180 см). Она уже несколько лет играет в девичьих командах Латвии , в настоящее время выступает за клуб «Rīdzene». Ее мечта –стать классной баскетболисткой, выступать за сильные клубы и девичью сборную Латвии, а затем попасть в поле зрения тренеров национальной женской команды Латвии. Она как ее младшая сестра очень любят футбол и в восторге от игры Роналду. Сестры горят желанием лично увидеть Роналду и пообщаться с ними, задача непростая, но осуществимая.Сестры недавно написали открытое письмо на имя Роналду. При помощи моего друга и коллеги, проживающего в Тбилиси уроженца Сухуми, полиглота Кахи Дгебуадзе сын известного фотокорреспондента Шукри Дгебуадзе) письмо было переведено на португальский язык и отправлено в Португалию.Предлагаем русский вариант этого послания сестер звезде мирового футбола : «Дорогой Криштиану! Вас беспокоят из Латвии сестры - 13 летняя баскетболистка Елизабет Бацане ( рост 180 см) и 10-летняя Патриция Бацане. Мы очень очень любим футбол, уже несколько лет мы вместе с мамой(Ольга) и папой(Янисом, ветеран баскетбола Латвии ) смотрим по телевидению все матчи с вашим участием и наслаждаемся вашей красивой игрой. 21 августа мы вместе с мамой и папой летим в Португалию, у Патриции 1 сентября день рождения (10 лет исполнится). Мы специально попросили родителей повезти нас в это время в Португалию, чтобы там, на родине Криштиану отметить день рождения Патриции. Дорогой Криштиану! Если вы и ваша семья (дети и супруга) , ваша мама в конце августа-начала сентября будете в Португалии, то мы очень хотим встретиться с ВАМИ, пожать вам руку, сфотографироваться и взять автограф. Будем ждать от вас вестей. С ув. Елизабет и Патриция Бацане, Рига, Латвия».Есть основания надеяться на то, что Криштиану Роналду и его семья откликнутся на это послание сестер из Латвии. О деталях сообщим дополнительно.Тенгиз Пачкория, Тбилиси–Рига-ТбилисиФото 1. Я.Бацанс, его супруга Ольга, их дочери Елизабет и Патриция (фото Хатуны Габиташвили).Фото 2. Я.Бацанс, И.Кокая и Т. Пачкория, Рига, 2024 (фото Хатуны Габиташвили).





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