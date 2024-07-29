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Этер Липартелиани проиграла в борьбе за бронзовую награду


29.07.2024   21:10


В третий соревновательный день турнира по дзюдо Олимпийских игр-2024 в Париже Этер Липартелиани (57 кг) боролась за бронзовую медаль среди женщин.

В заключительном блоке грузинская спортсменка проиграла иппоном француженке Саре Леон Сисике и безуспешно завершила соревнование.


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