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Этер Липартелиани проиграла в борьбе за бронзовую награду
29.07.2024 21:10
В третий соревновательный день турнира по дзюдо Олимпийских игр-2024 в Париже Этер Липартелиани (57 кг) боролась за бронзовую медаль среди женщин.
В заключительном блоке грузинская спортсменка проиграла иппоном француженке Саре Леон Сисике и безуспешно завершила соревнование.
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