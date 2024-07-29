

Этер Липартелиани проиграла в борьбе за бронзовую награду

29.07.2024 21:10





В третий соревновательный день турнира по дзюдо Олимпийских игр-2024 в Париже Этер Липартелиани (57 кг) боролась за бронзовую медаль среди женщин.



В заключительном блоке грузинская спортсменка проиграла иппоном француженке Саре Леон Сисике и безуспешно завершила соревнование.







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