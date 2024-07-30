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Андриа Путкарадзе будет представлять Грузию на Детском Евровидении-2024
30.07.2024 18:37
Победитель седьмого сезона проекта «Ранина» Андриа Путкарадзе будет представлять Грузию на Детском Евровидении-2024.
11-летний Андриа родился 11 июня 2013 года в Батуми. Начал петь в два года и с шести лет является участником вокального ансамбля «Сыны моря».
Также Андриа учится в 6-летней музыкальной школе им. Закария Палиашвили в Батуми по направлению фортепиано. 26 мая 2024 года он стал победителем седьмого сезона «Ранина».
Андриа Путкарадзе представит Грузию на детском песенном конкурсе «Евровидение» 16 ноября. Конкурс пройдет в столице Испании, Мадриде.
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