

Джейми Оливер: Я провожу лучшее время в Грузии

30.07.2024 18:40





Всемирно известный шеф-повар Джейми Оливер начал распространять на онлайн-платформах видео, рассказы и фотографии о грузинских туристических направлениях и грузинских блюдах.



Всемирно известный шеф-повар посетил Грузию в рамках маркетинговой кампании Национальной администрации туризма.



«Здравствуйте, я Джейми Оливер, и я нахожусь в Грузии. Я здесь по приглашению Национальной администрации туризма Грузии. Я провожу лучшее время в Грузии. Я много лет путешествую по миру, но посмотрите и попробуйте. Я многому научился в Грузии. Здесь вы найдете вкуснейшие блюда, я познакомился с потрясающими людьми, это место вдохновило меня на приготовление нового рецепта. Я хочу вам сказать, что я 100% вернусь в Грузию. Я хочу поблагодарить вас за это гостеприимство», — говорит Джейми Оливер.



Джейми Оливер ознакомился с уникальной культурой, кухней и туристическими продуктами Грузии. Оливер встретился с местным шеф-поваром и приготовил вместе с ним блюда грузинской кухни.



У подписчиков Джейми Оливера есть возможность следить за грузинскими кулинарными приключениями шеф-повара через социальные каналы.



У британского шеф-повара более 20 миллионов подписчиков в Instagram и на Facebook, и до 6 миллионов на YouTube.





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