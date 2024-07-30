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71 % опрошенных считает, что Грузии нужна новая правящая партия
30.07.2024 19:32
Новую правящую партию хотят видеть в Грузии. Такие выводы сделали исследователи Edison Research в новом опросе населения
Исследовательская компания Edison Research по заказу телеканала Formula провела предвыборный опрос населения в Грузии.
▪️ 71 % опрошенных считает, что Грузии нужна новая правящая партия. В поддержку «Грузинской мечты» в этом качестве высказались 29 %.
▪️ 63 % респондентов заявили, что Грузия развивается в неправильном направлении. В основном политический курс страны критикует молодежь от 18 до 34 лет.
▪️ 32,4 % опрошенных ответили, что проголосовали бы за «Грузинскую мечту», если бы парламентские выборы проходили завтра. На втором месте «Единство ради спасения Грузии», в которое входят ЕНД и «Стратегия Агмашенебели», — 17, 3 % опрошенных ответили, что проголосовали бы за эту коалицию.
▪️ Рейтинг политических лидеров возглавляет Саломе Зурабишвили и предыдущий президент Грузии Георгий Маргвелашвили. 63 % опрошенных высказались в их поддержку.
▪️ Самый низкий рейтинг одобрения — у Бидзины Иванишвили и действующего премьер-министра Ираклия Кобахидзе — в их поддержку высказались 36 % и 35 % опрошенных соответственно.
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