

Грузия завоевала первую медаль Олимпийских игр в Париже

30.07.2024 20:50





Грузинский дзюдоист, трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили завоевал на Олимпиаде в Париже серебряную медаль.



В финале Олимпиады грузинский спортсмен уступил олимпийскому чемпиону, японцу Таканори Нагасэ.



Серебро Григалашвили – первая медаль сборной Грузии на Олимпийских играх в Париже.



Для информации, в первом круге Тато Григалашвили победил молдаванина Михаила Латисева. Молдавский спортсмен в дополнительное время исполнил запрещенный прием, из-за чего судьи сняли его с турнира. В 1/8 финала Тато Григалашвили победил Вахида Борчашвили, выступающего от Австрии.



В четвертьфинале Григалашвили в дополнительное время одержал победу над таджиком Сомоном Махмадбековым.



В полуфинале Тато Григалашвили в дополнительное время победил Джун Хвана Ли из Южной Кореи.



Для справки, на 33-х летних Олимпийских играх в 10 видах спорта (прыжки на батуте, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, легкая атлетика, стрельба, фехтование, плавание, тяжелая атлетика, дзюдо) соревнуются 28 спортсменов из Грузии.





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