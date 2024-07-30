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Грузия завоевала первую медаль Олимпийских игр в Париже
30.07.2024 20:50
Грузинский дзюдоист, трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили завоевал на Олимпиаде в Париже серебряную медаль.
В финале Олимпиады грузинский спортсмен уступил олимпийскому чемпиону, японцу Таканори Нагасэ.
Серебро Григалашвили – первая медаль сборной Грузии на Олимпийских играх в Париже.
Для информации, в первом круге Тато Григалашвили победил молдаванина Михаила Латисева. Молдавский спортсмен в дополнительное время исполнил запрещенный прием, из-за чего судьи сняли его с турнира. В 1/8 финала Тато Григалашвили победил Вахида Борчашвили, выступающего от Австрии.
В четвертьфинале Григалашвили в дополнительное время одержал победу над таджиком Сомоном Махмадбековым.
В полуфинале Тато Григалашвили в дополнительное время победил Джун Хвана Ли из Южной Кореи.
Для справки, на 33-х летних Олимпийских играх в 10 видах спорта (прыжки на батуте, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, легкая атлетика, стрельба, фехтование, плавание, тяжелая атлетика, дзюдо) соревнуются 28 спортсменов из Грузии.
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