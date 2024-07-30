

Футболист сборной Грузии будет выступать за российский клуб

30.07.2024 20:55





Джими Табидзе, игрок сборной Грузии, продолжит клубную карьеру в махачкалинском «Динамо».



Информацию об этом публикует махачкальский клуб «Динамо» на своей странице ВКонтакте. На странице клуба опубликована фотография Табидзе с надписью «Добро пожаловать в Дагестан»:



Джими Табидзе – один из тех, кто был награжден Орденом Почета после чемпионата Европы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





