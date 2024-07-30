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Футболист сборной Грузии будет выступать за российский клуб


30.07.2024   20:55


Джими Табидзе, игрок сборной Грузии, продолжит клубную карьеру в махачкалинском «Динамо».

Информацию об этом публикует махачкальский клуб «Динамо» на своей странице ВКонтакте. На странице клуба опубликована фотография Табидзе с надписью «Добро пожаловать в Дагестан»:

Джими Табидзе – один из тех, кто был награжден Орденом Почета после чемпионата Европы.


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