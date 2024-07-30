|
|
|
Футболист сборной Грузии будет выступать за российский клуб
30.07.2024 20:55
Джими Табидзе, игрок сборной Грузии, продолжит клубную карьеру в махачкалинском «Динамо».
Информацию об этом публикует махачкальский клуб «Динамо» на своей странице ВКонтакте. На странице клуба опубликована фотография Табидзе с надписью «Добро пожаловать в Дагестан»:
Джими Табидзе – один из тех, кто был награжден Орденом Почета после чемпионата Европы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна