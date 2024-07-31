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Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури вышел 1/4 Олимпиады
31.07.2024 14:38
Лаша Бекаури – грузинский дзюдоист (90 кг) одержал первую победу на Олимпийских играх–2024 в Париже дзюдоист. В 1/8 финала он встретился с болгарином Ивайло Ивановым и победил его вазаром.
Напомним, что на данный момент у сборной Грузии одна серебряная медаль – её завоевал трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили.
Напомним, что на 33-х летних Олимпийских играх участвуют 28 спортсменов из Грузии в 10 видах спорта (прыжки на батуте, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, легкая атлетика, стрельба, фехтование, плавание, тяжелая атлетика, дзюдо).
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