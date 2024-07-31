

1 августа истекает срок ультиматума сотрудников Evolution Georgia

31.07.2024 15:41





Двадцатый день непрерывного протеста – у руководства компании Evolution Georgia остался один день, чтобы удовлетворить требования бастующих сотрудников, требующих улучшения условия труда.



Если компания не выполнит их требования, сотрудники намереваются прибегнуть к крайним формам протеста.



«План действий на завтра останется прежним. Мы собираемся создать «цепочку солидарности». Конечно, мы пока не раскрываем все карты и все козыри. Вы все узнаете, если придете 1-го числа, и самое главное, что до истечения срока ультиматума осталось 27 часов.



Мы с нетерпением ждем этого момента, чтобы наконец действовать и остановить Evolution Georgia, если они не сдадут позиции», — говорит один из сотрудников Торнике Квелиашвили.



Напомним, что молодые люди уже несколько недель требуют от руководства достойных условий труда и повышения зарплаты.





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