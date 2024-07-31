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Грузинский дзюдоист Лаша одержал вторую победу на Олимпиаде
31.07.2024 16:31
Дзюдоист Лаша Бекаури (90 кг) одержал вторую победу на Олимпиаде в Париже и вышел в полуфинал.
В1/4 финала грузин одержал победу над представителем Южной Кореи Хан Джу Ёпом, получив оценку «иппон».
До этого, в 1/8 финала он выиграл у болгарина Ивайло Иванова, получив оценку «вадза-ари».
Напомним, что на данный момент у Грузии одна медаль — трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили принес серебряную медаль сборной Грузии.
На 33-х летних Олимпийских играх выступают 28 спортсменов из Грузии в 10 видах спорта (прыжки на батуте, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, легкая атлетика, стрельба, фехтование, плавание, тяжелая атлетика, дзюдо).
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