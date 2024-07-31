

Представлять Грузию на Паралимпийских играх в Париже будут 14 параспортсменов

31.07.2024 17:39





Паралимпийская сборная Грузии на 17-х Паралимпийских летних играх в Париже будет соревноваться с 14 параатлетами в шести видах спорта:



Фехтование на колясках:



— Ирма Хецуриани



— Нина Тибилашвили



Пара легкая атлетика:



— Георгий Очхикидзе (метание ядра)



— Давид Кавтарадзе (прыжки в длину)



Пара тхэквондо:



— Анна Джапаридзе (-54 кг)



— Лия Чачибая (-47 кг)



— Георгий Николадзе (-70 кг)



Паралимпийская стрельба:



— Владимир Чинчараули (стрельба из винтовки в категориях R4 и R5 на 10 м и в категории R9 на 50 м)



Парадзюдо:



— Зураб Зурабиани (-60 кг)



— Георгий Калдани (-73 кг)



— Инна Калдани (+70 кг)



— Лаша Кизилашвили (-90 кг)



– Реваз Чикоидзе (+90 кг)



Пара пауэрлифтинг (жим лежа):



— Акакий Джинчарадзе (+107 кг)



Паралимпийские игры 2024 года в Париже начнутся 28 августа и завершатся 8 сентября.







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