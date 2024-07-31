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Представлять Грузию на Паралимпийских играх в Париже будут 14 параспортсменов


31.07.2024   17:39


Паралимпийская сборная Грузии на 17-х Паралимпийских летних играх в Париже будет соревноваться с 14 параатлетами в шести видах спорта:

Фехтование на колясках:

— Ирма Хецуриани

— Нина Тибилашвили

Пара легкая атлетика:

— Георгий Очхикидзе (метание ядра)

— Давид Кавтарадзе (прыжки в длину)

Пара тхэквондо:

— Анна Джапаридзе (-54 кг)

— Лия Чачибая (-47 кг)

— Георгий Николадзе (-70 кг)

Паралимпийская стрельба:

— Владимир Чинчараули (стрельба из винтовки в категориях R4 и R5 на 10 м и в категории R9 на 50 м)

Парадзюдо:

— Зураб Зурабиани (-60 кг)

— Георгий Калдани (-73 кг)

— Инна Калдани (+70 кг)

— Лаша Кизилашвили (-90 кг)

– Реваз Чикоидзе (+90 кг)

Пара пауэрлифтинг (жим лежа):

— Акакий Джинчарадзе (+107 кг)

Паралимпийские игры 2024 года в Париже начнутся 28 августа и завершатся 8 сентября.


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