|
|
|
Представлять Грузию на Паралимпийских играх в Париже будут 14 параспортсменов
31.07.2024 17:39
Паралимпийская сборная Грузии на 17-х Паралимпийских летних играх в Париже будет соревноваться с 14 параатлетами в шести видах спорта:
Фехтование на колясках:
— Ирма Хецуриани
— Нина Тибилашвили
Пара легкая атлетика:
— Георгий Очхикидзе (метание ядра)
— Давид Кавтарадзе (прыжки в длину)
Пара тхэквондо:
— Анна Джапаридзе (-54 кг)
— Лия Чачибая (-47 кг)
— Георгий Николадзе (-70 кг)
Паралимпийская стрельба:
— Владимир Чинчараули (стрельба из винтовки в категориях R4 и R5 на 10 м и в категории R9 на 50 м)
Парадзюдо:
— Зураб Зурабиани (-60 кг)
— Георгий Калдани (-73 кг)
— Инна Калдани (+70 кг)
— Лаша Кизилашвили (-90 кг)
– Реваз Чикоидзе (+90 кг)
Пара пауэрлифтинг (жим лежа):
— Акакий Джинчарадзе (+107 кг)
Паралимпийские игры 2024 года в Париже начнутся 28 августа и завершатся 8 сентября.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна