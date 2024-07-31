

Лаша Бекаури в финале Олимпиады

31.07.2024 20:07





На Олимпийских играх 2024 года в Париже дзюдоист, олимпийский чемпион Лаша Бекаури (90 кг) вышел в финал.



В полуфинале Лаша Бекаури победил Тристана Мошлишвили, выступавшего за Испанию.



Что касается финала, то соперником Бекаури будет Санширо Мурао из Японии.



Напомним, что на данный момент у Грузии одна медаль. Трехкратный чемпион мира, дзюдоист Тато Григалашвили на Олимпиаде в Париже принес грузинской сборной серебряную медаль.



Для информации, на 33-х летних Олимпийских играх в 10 видах спорта (прыжки на батуте, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, легкая атлетика, стрельба, фехтование, плавание, тяжелая атлетика, дзюдо) соревнуются 28 спортсменов из Грузии.





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