

Лаша Бекаури – Двукратный олимпийский чемпион!

31.07.2024 20:49





Победитель Токийской Олимпиады, дзюдоист Лаша Бекаури (90 кг) защитил титул чемпиона в Париже и принес сборной Грузии первую золотую медаль.



Бекаури в финале встретился с одним из главных фаворитов турнира японцем Санширо Мурао.



Следует отметить, что до сегодняшней схватки Бекаури трижды встречался с Мурао и трижды одержал победу.



Напомним, что в активе грузинской делегации на Олимпийских играх в Париже уже две медали — одна золотая и одна серебряная, завоеванные в дзюдо Лашей Бекаури и Тато Григалашвили в весовой категории до 81 кг.







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