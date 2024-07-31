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Лаша Бекаури – Двукратный олимпийский чемпион!
31.07.2024 20:49
Победитель Токийской Олимпиады, дзюдоист Лаша Бекаури (90 кг) защитил титул чемпиона в Париже и принес сборной Грузии первую золотую медаль.
Бекаури в финале встретился с одним из главных фаворитов турнира японцем Санширо Мурао.
Следует отметить, что до сегодняшней схватки Бекаури трижды встречался с Мурао и трижды одержал победу.
Напомним, что в активе грузинской делегации на Олимпийских играх в Париже уже две медали — одна золотая и одна серебряная, завоеванные в дзюдо Лашей Бекаури и Тато Григалашвили в весовой категории до 81 кг.
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