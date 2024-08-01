

Грузинский дизайнер Дэвид Кома стал креативным директором Blumarine

01.08.2024 11:55





Грузинский дизайнер Дэвид Кома (Давид Комахидзе) стал креативным директором итальянского бренда Blumarine. Об этом сообщили в компании.



Кома заменит миланца Уолтера Кьяппони. Тот покинул пост весной 2024 года, вскоре после провальной дебютной коллекции.



Blumarine был основан в конце 70-х годов прошлого века. В 2000-х одежду бренда носили все культовые звезды, будь то Линдси Лохан или Бриттани Мерфи. Спустя два десятилетия вернуть Blumarine популярность удалось дизайнеру Николе Броньяно. Он сделал ставку на эстетику нулевых, воскресив тренды из детства миллениалов. Осенью 2023 года Броньяно покинул Blumarine. Итальянский бренд начал искать дизайнера, способного написать новую главу его истории.



Давид Кома — уроженец Тбилиси, выпускник одного из самых престижных университетов по дизайну – британского Central Saint Martins.



В 2009 году в Лондоне он основал модный дом David Koma. Кома добился признания, пропагандируя свободную и сексуальную моду. В его платьях появлялись Бейонсе, Дуа Липа, Дженнифер Лопес, Кара Делевинь, Кендалл Дженнер, Рози Хантингтон-Уайтли, Адель и многие другие звезды первой величины.



Бренд регулярно представляет коллекции на Неделе моды в Лондоне.



С декабря 2013 по декабрь 2017 года Кома был креативным директором в Mugler. В 2020 году Комахидзе был отмечен премией British Fashion Council / Vogue Fashion Fund.



Источник: Новости - Грузия

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