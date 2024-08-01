

Мужчина, которому правоохранитель нанес серьезные повреждения, находится в критическом состоянии

01.08.2024 15:01





До сих пор остается критическим состояние мужчины, которому нанес серьезные повреждения правоохранитель в селе Атени Горийского муниципалитета.



По инфорации заведующего отделением реанимации-анестезиологии военного госпиталя Зураба Надирашвили, после нейрохирургической операции пациент продолжает получать соответствующее лечение и интенсивную терапию в отделении общей реанимации.



«51-летний мужчина доставлен бригадой скорой помощи 30 июля в тяжелом состоянии. Проведенные исследования выявили травматическое повреждение головного мозга, травматическое субдуральное кровоизлияние, а также геморрагический ушиб головного мозга и перелом. Была проведена нейрохирургическая операция и его перевели в отделение реанимации. В настоящее время состояние пациента критическое, продолжается соответствующее лечение и интенсивная терапия», - сказал Надирашвили.



Что касается 31-летнего обвиняемого, инспектора Департамента особого назначения МВД, задержанного Специальной следственной службой по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, то официальное обвинение ему пока не предъявлено. Как сообщил «Интерпрессньюс» адвокат обвиняемого, его подзащитный и потерпевшая были знакомы.



«На данном этапе я лишь подтвержу, что мой подзащитный и потерпевший знали друг друга, а что касается того, был ли между ними конфликт, по моей информации, его не было», - заявил Реваз Ревазишвили.



Напомним, случай произошел в селе Атени Горийского муниципалитета поздно ночью 29 июля. По информации Специальной следственной службы, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью задержан инспектор Департамента особого назначения МВД 1993 года рождения.



«Следствием установлено, что 29 июля 2024 года в селе Атени Горийского муниципалитета обвиняемый умышленно нанес проживающему в том же селе потерпевшему тяжкие повреждения в области головы и различных частей тела. В результате полученных травм пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. 31 июля 2024 года Специальная следственная служба на основании доказательств, полученных в результате проведения неотложных следственных и процессуальных действий, задержала сотрудника МВД за совершение действия, предусмотренного частью 1 статьи 117 УК Грузии. Преступление карается лишением свободы на срок до 7 лет», - отмечается в информации, распространенной Специальной следственной службой.





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