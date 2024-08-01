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Результаты ЕНЭ начнут публиковать с 3 августа


01.08.2024   17:07


Публикация результатов единых национальных экзаменов начнется с 3 августа. Как сообщили в Национальном экзаменационном центре, в первую очередь будут опубликованы результаты экзамена по грузинскому языку и литературе.

Чтобы узнать свой результат, заявителю необходимо зайти на сайт и ввести в соответствующее поле свой личный одиннадцатизначный номер и пятизначный пароль.

Национальный центр оценок и экзаменов будет публиковать первые результаты абитуриентов по другим экзаменационным предметам поэтапно, после завершения корректировки работ.


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