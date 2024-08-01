|
|
|
Результаты ЕНЭ начнут публиковать с 3 августа
01.08.2024 17:07
Публикация результатов единых национальных экзаменов начнется с 3 августа. Как сообщили в Национальном экзаменационном центре, в первую очередь будут опубликованы результаты экзамена по грузинскому языку и литературе.
Чтобы узнать свой результат, заявителю необходимо зайти на сайт и ввести в соответствующее поле свой личный одиннадцатизначный номер и пятизначный пароль.
Национальный центр оценок и экзаменов будет публиковать первые результаты абитуриентов по другим экзаменационным предметам поэтапно, после завершения корректировки работ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна