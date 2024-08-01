

Илья Суламанидзе в финале Олимпиады

01.08.2024 18:46





Грузинский дзюдоист (100 кг) Илья Суламанидзе вышел в финал Олимпийских игр 2024 года в Париже.



Напомним, что на счету Грузии две олимпийские медали. Дзюдоист Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом. Он победил в финале японца Санширо Мурао и принес сборной Грузии первую золотую медаль. Трехкратный чемпион мира, дзюдоист Тато Григалашвили на Олимпиаде в Париже принес грузинской сборной серебряную медаль.



На 33-х летних Олимпийских играх в 10 видах спорта (прыжки на батуте, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, легкая атлетика, стрельба, фехтование, плавание, тяжелая атлетика, дзюдо) соревнуются 28 спортсменов из Грузии.





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