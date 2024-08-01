

Илья Суламанидзе завоевал на Олимпиаде серебряную медаль

01.08.2024 21:47





Грузинский дзюдоист (100 кг) Илья Суламанидзе завоевал на Олимпиаде в Париже серебряную медаль.



В финале Суламанидзе со счетом 1:0 побеждал чемпиона мира и Европы из Азербайджана Зелима Коцоева , но за 8 секунд до этого получил третье шидо и потерпел поражение.



Грузинский спортсмен начал соревнования со второго круга - одолел итальянца Дженнаро Пирелли, затем - олимпийского чемпиона Аарона Вольфа, выступавшего от имени Японии, а в поединке со швейцарцем Даниэлем Айхом победил за 11 секунд.



Напомним, до сих пор на счету Грузии было две олимпийские медали. Дзюдоист Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом. Он победил в финале японца Санширо Мурао и принес сборной Грузии первую золотую медаль. Трехкратный чемпион мира, дзюдоист Тато Григалашвили на Олимпиаде в Париже принес грузинской сборной серебряную медаль.



На 33-х летних Олимпийских играх в 10 видах спорта (прыжки на батуте, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, легкая атлетика, стрельба, фехтование, плавание, тяжелая атлетика, дзюдо) соревнуются 28 спортсменов из Грузии.





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