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Сегодня на Олимпийских играх выступят пять грузинских спортсменов


02.08.2024   11:36


На Олимпийских играх 2024 года в Париже сегодня выступят пять грузинских спортсменов: дзюдоист Гурам Тушишвили (100+ кг), стрелок Нино Салуквадзе, дзюдоистка Софио Сомхишвили (+75 кг), легкоатлетка Лика Харчилава и прыгунья на батуте Люба Головина.

К этому времени на счету Грузии три олимпийские медали. Дзюдоист Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом. Он победил в финале японца Санширо Мурао и принес сборной Грузии первую золотую медаль. Трехкратный чемпион мира, дзюдоист Тато Григалашвили на Олимпиаде в Париже принес грузинской сборной серебряную медаль. Обладателем серебряной медали стал и грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе (100 кг).

Для информации, на 33-х летних Олимпийских играх в 10 видах спорта (прыжки на батуте, греко-римская борьба, вольная борьба, бокс, легкая атлетика, стрельба, фехтование, плавание, тяжелая атлетика, дзюдо) соревнуются 28 спортсменов из Грузии.


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