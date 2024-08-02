

В первой половине 2024 года из Грузии были высланы 139 иностранцев

02.08.2024 12:35





В январе-июне текущего года из Грузии были выдворены 139 граждан иностранных государств.



По данным МВД, наибольшее количество лиц, высланных из Грузии за последние два квартала - 28 - являются гражданами Азербайджана. Кроме того, за указанный период из страны были изгнаны 16 иранцев; 14 граждан Ирака; 11-11 граждан Китая и Индии.



Среди высланных также: 9 человек из Турции; по 8 из Нигерии и Египта; 7- России; 6 - Пакистана; 5 - Иордании ; 5 - Алжира; 4 - Эфиопии 3; 3 гражданина Ливии 3; 1 гражданин Таджикистана, 1 - Казахстана, 1 - Туркменистана, 1 - Бангладеш, 1 гражданин Саудовской Аравии, 1 гражданин Армении.





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