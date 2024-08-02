|
|
|
В первой половине 2024 года из Грузии были высланы 139 иностранцев
02.08.2024 12:35
В январе-июне текущего года из Грузии были выдворены 139 граждан иностранных государств.
По данным МВД, наибольшее количество лиц, высланных из Грузии за последние два квартала - 28 - являются гражданами Азербайджана. Кроме того, за указанный период из страны были изгнаны 16 иранцев; 14 граждан Ирака; 11-11 граждан Китая и Индии.
Среди высланных также: 9 человек из Турции; по 8 из Нигерии и Египта; 7- России; 6 - Пакистана; 5 - Иордании ; 5 - Алжира; 4 - Эфиопии 3; 3 гражданина Ливии 3; 1 гражданин Таджикистана, 1 - Казахстана, 1 - Туркменистана, 1 - Бангладеш, 1 гражданин Саудовской Аравии, 1 гражданин Армении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна