

Семья Зелимхана Хангошвили не знала об обмене Красикова

02.08.2024 14:17





Власти Германии не уведомили семью убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили об обмене Вадима Красикова, осужденного на пожизненный срок за его убийство. Об этом сайту Кавказ.Реалии сообщила вдова Хангошвили Манана (Раиса) Циатиева.



По ее словам, слухи об обмене появились еще во время судебного процесса над Красиковым, тогда адвокаты назвали это маловероятным. После вынесения приговора они предположили, что обменять российского агента все же могут, но перед этим он должен отбыть значительную часть срока.



«У нас никто не спрашивал по поводу обмена. То, что он произошел, показывает – мнение пострадавших властям Германии неважно», – заявила вдова.



Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что в федеральной прокуратуре «разочарованы» решением властей освободить Вадима Красикова. Это решение также прокомментировало правительство Германии: «Федеральное правительство не приняло это решение без долгого обдумывания. Заинтересованность государства в исполнении приговора в отношении осужденного преступника была сопоставлена со свободой, здоровьем, а в некоторых случаях жизнью невинных людей, заключенных в российские тюрьмы и политзаключенных. Важными мотивами для нас стали наш долг по защите граждан Германии и наша солидарность с Соединёнными Штатами».



1 августа страны Запада и Россия провели обмен заключенными. 16 человек, содержавшихся в колониях в России и Беларуси, были обменяны на 8 граждан России в западных тюрьмах.



В рамках обмена Россия освободила оппозиционеров Владимира Кара-Мурзу-младшего, Илью Яшина, Андрея Пивоварова, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Лилию Чанышеву, правозащитника Олега Орлова, журналистов Радио Свобода и WSJ Алсу Курмашеву и Эвана Гершковича, художницу Александру Скочиленко, бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана, граждан Германии Рико Крегера, Патрика Шебеля, Германа Мойжеса, Дитера (Демури) Воронина и Кевина Лика.



Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили, воевавший за независимость Ичкерии, в России был объявлен в розыск по обвинению в терроризме. После нескольких попыток покушения в родной Грузии, в 2016 году он попросил убежища в Германии. 23 августа 2019 года его застрелили в берлинском парке Тиргартен.



По горячим следам был задержан убийца – им оказался россиянин Вадим Красиков с поддельными документами. По данным журналистов-расследователей, этот человек связан с ФСБ России. В декабре 2021 года суд в Берлине признал Красикова виновным в убийстве и приговорил к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Судья возложил ответственность за организацию преступления на власти России, назвав произошедшее «государственным террором».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





