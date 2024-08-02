

Грузинского дзюдоиста Тушишвили дисквалифицировали после боя с французом на Олимпиаде

02.08.2024 16:13





Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили был дисквалифицирован за неспортивное поведение после поединка с французом Тедди Ринером в четвертьфинале олимпийского турнира в весе более 100 кг.



На второй минуте встречи Ринер выполнил иппон, обеспечив себе победу.



После этого между спортсменами произошла небольшая перепалка. Гурам в грубой форме отреагировал на провокационное действие Ринера, которое судья проигнорировал. В итоге, вместе с победой француза, судья объявил Тушишвили наказание за серьезное нарушение – «хансоку-макэ».



Тедди Ринер – легенда дзюдо. Он является трехкратный олимпийским чемпионом, двукратным бронзовым призером Игр и 12-кратным чемпион мира.



После дисквалифиции Тушишвили потерял шанс на бронзовую медаль. Спортсмена не допустят до утешительного поединка с узбекским дзюдоистом Алишером Юсуповым, следует из протокола соревнований.



Гураму Тушишвили 29 лет. Он является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, чемпионом мира 2018 года и чемпионом Европы 2017 года.



На Олимпиаде в Париже Грузию представляют 28 спортсменов в десяти дисциплинах. Всего на счету сборной пока три медали Игр. Серебро взяли дзюдоисты Тато Григалашвили (до 81 кг) и Илья Суламанидзе (до 100 кг). Золото заработал дзюдоист Лаша Бекаури (до 90 кг).



Источник: Новости - Грузия

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