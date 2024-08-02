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Четырехлетний ребенок ранен в голову выстрелом из охотничьего ружья
02.08.2024 16:47
В Марнеули 4-летний ребенок был ранен в голову выстрелом из охотничьего ружья. Подросток находится в тяжелом состоянии в клинике Ингороква в Тбилиси.
Информация была первоначально опубликована изданием "Marneulifm".
По их словам, 1 августа в клинику "Geo Hospitals" в Марнеули поступил ребенок, который находился в коме и имел травмы в затылочной области.
Заведующий отделением педиатрии "Geo hospitals" сообщил, что, по словам родителей и родственников ребенка, мальчик упал во время игры и получил травму головы, и якобы в голове камень.
Медицинские исследования показали, что у ребенка была огнестрельная рана, а в голове не камень, а пуля.
Кроме того, пуля застряла в таком месте, откуда ее почти невозможно достать.
Заведующий педиатрическим отделением клиники Ингороква Гия Бибилеишвили заявил, что у ребенка значительно поврежден мозг и сложно делать прогнозы о состоянии пациента.
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