|
|
|
Гураму Тушишвили запретили участвовать в любых международных соревнованиях по дзюдо до принятия окончательного решения
02.08.2024 18:53
Дисциплинарная комиссия Международной федерации дзюдо реагирует на инцидент, произошедший в конце четвертьфинала между Тедди Ринером и Гурамом Тушишвили в весовой категории 100+ кг на Олимпийских играх в Париже.
По мнению дисциплинарной комиссии, поведение грузинского дзюдоиста противоречило духу дзюдо.
В результате Тушишвили запрещено участвовать в любых международных соревнованиях по дзюдо до принятия окончательного решения дисциплинарной комиссией Международной федерации дзюдо.
«Поведение Гурама Тушишвили в конце поединка с Тедди Ринером в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории 100+ кг противоречило духу дзюдо. Для изучения ситуации в срочном порядке была созвана временная дисциплинарная комиссия.
В результате были приняты следующие решения:
Гурам Тушишвили снят с индивидуальных соревнований и не будет допущен к участию в репешаже.
Гурама Тушишвили также отстранили от участия в смешанных командных соревнованиях, запланированных на 3 августа 2024 года.
Гураму Тушишвили запрещено участвовать в любых международных соревнованиях по дзюдо до принятия окончательного решения дисциплинарной комиссией Международной федерации дзюдо. Для установления факта происшествия будет проведено дальнейшее расследование.
Об этом решении проинформированы грузинская делегация и грузинские атлеты», - говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна