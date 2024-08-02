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Гураму Тушишвили запретили участвовать в любых международных соревнованиях по дзюдо до принятия окончательного решения


02.08.2024   18:53


Дисциплинарная комиссия Международной федерации дзюдо реагирует на инцидент, произошедший в конце четвертьфинала между Тедди Ринером и Гурамом Тушишвили в весовой категории 100+ кг на Олимпийских играх в Париже.

По мнению дисциплинарной комиссии, поведение грузинского дзюдоиста противоречило духу дзюдо.

В результате Тушишвили запрещено участвовать в любых международных соревнованиях по дзюдо до принятия окончательного решения дисциплинарной комиссией Международной федерации дзюдо.

«Поведение Гурама Тушишвили в конце поединка с Тедди Ринером в четвертьфинале олимпийского турнира в весовой категории 100+ кг противоречило духу дзюдо. Для изучения ситуации в срочном порядке была созвана временная дисциплинарная комиссия.

В результате были приняты следующие решения:

Гурам Тушишвили снят с индивидуальных соревнований и не будет допущен к участию в репешаже.

Гурама Тушишвили также отстранили от участия в смешанных командных соревнованиях, запланированных на 3 августа 2024 года.

Гураму Тушишвили запрещено участвовать в любых международных соревнованиях по дзюдо до принятия окончательного решения дисциплинарной комиссией Международной федерации дзюдо. Для установления факта происшествия будет проведено дальнейшее расследование.

Об этом решении проинформированы грузинская делегация и грузинские атлеты», - говорится в заявлении.


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