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Правительство передало Патриархии участок площадью 472 кв. м в Тбилиси за 1 лари
02.08.2024 20:31
Правительство отдало Патриархии за 1 лари земельный участок площадью 472 кв.м., расположенный в Тбилиси, на улице Маруашвили.
Постановление правительства, которым земельный участок был передан Патриархии, датировано 31 июля.
Как сказано в постановлении, переданный Патриархии земельный участок несельскохозяйственного назначения расположен по адресу улица Маруашвили №50 в Тбилиси.
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