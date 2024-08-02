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Правительство передало Патриархии участок площадью 472 кв. м в Тбилиси за 1 лари


02.08.2024   20:31


Правительство отдало Патриархии за 1 лари земельный участок площадью 472 кв.м., расположенный в Тбилиси, на улице Маруашвили.

Постановление правительства, которым земельный участок был передан Патриархии, датировано 31 июля.

Как сказано в постановлении, переданный Патриархии земельный участок несельскохозяйственного назначения расположен по адресу улица Маруашвили №50 в Тбилиси.


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