

Правительство передало Патриархии участок площадью 472 кв. м в Тбилиси за 1 лари

02.08.2024 20:31





Правительство отдало Патриархии за 1 лари земельный участок площадью 472 кв.м., расположенный в Тбилиси, на улице Маруашвили.



Постановление правительства, которым земельный участок был передан Патриархии, датировано 31 июля.



Как сказано в постановлении, переданный Патриархии земельный участок несельскохозяйственного назначения расположен по адресу улица Маруашвили №50 в Тбилиси.







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