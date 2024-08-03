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Началась публикация первичных результатов Единых национальных экзаменов для абитуриентов
03.08.2024 13:43
Началась публикация первых результатов Единых национальных экзаменов 2024 года. Информацию об этом распространяет Национальный центр оценки и экзаменов.
По их данным, сегодня для абитуриентов будут опубликованы первичные результаты экзаменов по грузинскому языку и литературе и осетинскому языку.
«Чтобы узнать свой результат, абитуриенту необходимо зайти на сайт https://online.naec.ge/defonline/entrantdefault и указать в соответствующем поле свой личный номер и пятизначный пароль.
Публикация результатов возобновится с 5 августа с результатов по иностранному языку. Национальный центр оценки и экзаменов поэтапно, по мере завершения проверки работ опубликует первичные результаты и по другим экзаменационным предметам», - говорится в заявлении.
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