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На Олимпийских играх сборная Грузии по дзюдо примет участие в командных соревнованиях
03.08.2024 13:55
На Парижской Олимпиаде-2024 сегодня пройдут командные соревнования по дзюдо, на которых выступят женская и мужская смешанная сборная Грузии. Дисквалифицированного Гурама Тушишвили заменит Илья Суламанидзе.
Грузинские дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с 1 золотой и 2 серебряными медалями.
Дзюдоист Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом. Он победил в финале японца Санширо Мурао и принес сборной Грузии первую золотую медаль. Трехкратный чемпион мира, дзюдоист Тато Григалашвили на Олимпиаде в Париже принес грузинской сборной серебряную медаль. Обладателем серебряной медали стал и грузинский дзюдоист Илья Суламанидзе (100 кг).
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