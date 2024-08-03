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В Тбилиси задержали азербайджанского журналиста Афгана Садыгова
03.08.2024 21:15
В Тбилиси задержали азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Первоначально информацию и видеоматериал о задержании опубликовала в социальной сети супруга журналиста Севинч Садыгова.
Задержание Афгана Садыгова «Интерпрессньюс» подтвердили в МВД.
«Департаментом центральной криминальной полиции МВД задержан разыскиваемый Азербайджанской Республикой по факту угрозы и вымогательства гражданин Азербайджана А.С., с целью его дальнейшей экстрадиции.
Данное лицо находилось в розыске с 2024 года», - сообщили в МВД.
Афган Садыгов – главный редактор медиа-издания Azel.Tv.
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