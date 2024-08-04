

Боксер Лаша Гурули сегодня выступит в полуфинале Олимпийских игр

04.08.2024 13:38





Боксер Лаша Гурули (63,5 кг) 4 августа выступит в полуфинале Олимпийских игр в Париже.



В полуфинальном поединке Лаша Гурули сразится со своим кубинским соперником.



Встреча начнется в 19:06 по тбилисскому времени.



Напомним, грузинские дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с одной золотой и двумя серебряными медалями.



Дзюдоист Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом. Он победил в финале японца Санширо Мурао и принес сборной Грузии первую золотую медаль. Трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили принес сборной Грузии серебряную медаль. Серебряную медаль завоевал и грузинский дзюдоист (100 кг) Илья Суламанидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





