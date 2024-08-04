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Боксер Лаша Гурули сегодня выступит в полуфинале Олимпийских игр
04.08.2024 13:38
Боксер Лаша Гурули (63,5 кг) 4 августа выступит в полуфинале Олимпийских игр в Париже.
В полуфинальном поединке Лаша Гурули сразится со своим кубинским соперником.
Встреча начнется в 19:06 по тбилисскому времени.
Напомним, грузинские дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с одной золотой и двумя серебряными медалями.
Дзюдоист Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом. Он победил в финале японца Санширо Мурао и принес сборной Грузии первую золотую медаль. Трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили принес сборной Грузии серебряную медаль. Серебряную медаль завоевал и грузинский дзюдоист (100 кг) Илья Суламанидзе.
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