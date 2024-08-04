|
|
|
Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову избрано экстрадиционное заключение
04.08.2024 19:33
Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову избрано экстрадиционное заключение сроком на 3 месяца.
Такое решение приняла судья Тбилисского городского суда Кетеван Джачвадзе.
По словам судьи, согласно представленной суду информации, подсудимый обвиняется в Азербайджанской Республике в вымогательстве путем угроз.
Кроме того, по ее словам, примечателен тот факт, что он уклонялся от розыскных служб.
Для справки, азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан вчера. Первоначально информацию и видеоматериал о задержании опубликовала в соцсети жена журналиста Севинч Садыгова.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна