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Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову избрано экстрадиционное заключение


04.08.2024   19:33


Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову избрано экстрадиционное заключение сроком на 3 месяца.

Такое решение приняла судья Тбилисского городского суда Кетеван Джачвадзе.

По словам судьи, согласно представленной суду информации, подсудимый обвиняется в Азербайджанской Республике в вымогательстве путем угроз.

Кроме того, по ее словам, примечателен тот факт, что он уклонялся от розыскных служб.

Для справки, азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан вчера. Первоначально информацию и видеоматериал о задержании опубликовала в соцсети жена журналиста Севинч Садыгова.


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