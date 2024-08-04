

Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову избрано экстрадиционное заключение

04.08.2024 19:33





Азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову избрано экстрадиционное заключение сроком на 3 месяца.



Такое решение приняла судья Тбилисского городского суда Кетеван Джачвадзе.



По словам судьи, согласно представленной суду информации, подсудимый обвиняется в Азербайджанской Республике в вымогательстве путем угроз.



Кроме того, по ее словам, примечателен тот факт, что он уклонялся от розыскных служб.



Для справки, азербайджанский журналист Афган Садыгов был задержан вчера. Первоначально информацию и видеоматериал о задержании опубликовала в соцсети жена журналиста Севинч Садыгова.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





