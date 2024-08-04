

Лаша Гурули завершил выступление на Олимпиаде с бронзовой медалью

04.08.2024 20:47





Грузинский боксер Лаша Гурули (63,5 кг) завершил выступление на Олимпийских играх в Париже с бронзовой медалью.



В полуфинальном поединке Лаша Гурули проиграл кубинскому сопернику по единогласному решению судей.



Напомним, грузинские дзюдоисты завершили индивидуальные соревнования с одной золотой и двумя серебряными медалями.



Дзюдоист Лаша Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом. Он победил в финале японца Санширо Мурао и принес сборной Грузии первую золотую медаль. Трехкратный чемпион мира Тато Григалашвили принес сборной Грузии серебряную медаль. Серебряную медаль завоевал и грузинский дзюдоист (100 кг) Илья Суламанидзе.





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