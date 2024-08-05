

Сборная Грузии по дзюдо вернулась на родину после выступления на Олимпийских играх

05.08.2024 10:39





Сборная Грузии по дзюдо вернулась на родину после участия в Олимпиаде в Париже.



В Тбилисском международном аэропорту грузинских дзюдоистов встречали болельщики, члены семей и ветераны дзюдо. Собравшиеся на месте поблагодарили спортсменов за лучшее выступление и за то, что они достойно представили Грузию.



На 33-х летних Олимпийских играх в Париже дзюдоисты привезли грузинской делегации три медали. Лаша Бекаури стал олимпийским чемпионом, а Илья Суламанидзе и Тато Григалашвили завоевали серебряные медали.



Впервые в истории на Олимпийских играх выступала также смешанная команда Грузии, которая в 1/8 финала проиграла Италии со счётом 3:4.





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