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Цикаришвили обжалует решение о приостановлении его назначения в Высший совет юстиции
05.08.2024 15:02
Каха Цикаришвили обжалует решение о приостановлении его назначения в Высший совет юстиции в Апелляционном суде. По его словам, у него готовы все необходимые документы. При этом он полагает, что проведение судебного заседания по его иску будет отложено до завершения предстоящих в Грузии парламентских выборов.
«Сегодня я обращусь в Тбилисский апелляционный суд и потребую отменить решение судьи о приостановлении моего назначения […] Я думаю, что суд подождет выборов и примет решение исходя из результатов выборов», — заявил Цикаришвили в беседе с телеканалом «ТВ Пирвели».
Тбилисский городской суд приостановил действие распоряжения президента Грузии Саломе Зурабишвили о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции.
С иском в суд обратился Манучар Какочашвили, принимавший участие в конкурсе по отбору члена Высшего совета юстиции.
До окончания рассмотрения иска суд запретил президенту проводить новый конкурс и назначать членов Высшего совета юстиции.
В состав Высшего совета юстиции входят шесть членов, не являющихся судьями, пять из которых избираются парламентом, один – президентом.
Ранее в администрации президента заявили, что Саломе Зурабишвили имеет право единолично назначать членов совета. Однако 21 июня она создала отборочную комиссию, которая представила президенту двух кандидатов. Зурабишвили отдала предпочтение Цикаришвили.
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