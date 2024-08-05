

Evolution Georgia «вынужденно» приостанавливает свою деятельность в Грузии

05.08.2024 16:25





Evolution Georgia приостанавливает свою деятельность в Грузии — это вынужденный шаг, сообщили в компании.



Согласно заявлению компании, с 1 августа профсоюз заблокировал входы в здания компании и лишил тысячи сотрудников возможности выполнять свою работу, из-за чего компания «не в состоянии работать должным образом».



«Эта ситуация влияет на способность Еvolution Georgia должным образом функционировать. Соответственно, если данная позиция не изменится, компания будет вынуждена внести операционные изменения, включая расторжение трудовых договоров, чтобы ограничить наше представительство в Грузии.



Вот уже 6 лет мы продвигаем инвестиции в Грузию, предлагая первую возможность трудоустройства молодым людям без опыта работы. Однако в настоящее время ситуация изменилась и стала печальной реальностью, которая затронет как компанию, так и тысячи сотрудников Evolution, которые хотят продолжить работу в компании», — говорится в заявлении.



Напомним, с 12 июля часть сотрудников Evolution Georgia объявила забастовку. Бастующие требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда, немедленного и безоговорочного увольнения менеджеров, обвиняемых в травле, расизме, сексизме, и заключения постоянных контрактов с начинающими сотрудниками.



Спор между сотрудниками компании и администрацией продолжается уже несколько месяцев.



20 мая текущего года профсоюз «Лабори» совместно с ООО Еvolution Georgia обратился к министру здравоохранения с просьбой назначить посредника для разрешения коллективного трудового спора. По данным профсоюза, для разрешения коллективного спора был назначен посредник, но 25 июня медиация завершилась безрезультатно, что дало законное право работникам на забастовку.



Забастовке сотрудников предшествовали распространенные «вещателем» скриншоты из рабочего чата менеджеров Еvolution Georgia, где они высмеивали сотрудников за их внешний вид, цвет кожи, длину ногтей, использовали сексистские, расистские и дискриминационные выражения.





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