

Буду Зивзивадзе признан лучшим игроком тура второй Бундеслиги

05.08.2024 17:52





Буду Зивзивадзе признан лучшим игроком второго стартового тура Бундеслиги — такова оценка двух футбольных сайтов Sofascore и Whoscored, а также «Кикера» и BBBank.



Нападающий сборной Грузии стал главным героем первого тура Бундеслиги 2, в котором «Карлсруэ» выиграл домашний матч у «Нюрнберга» со счетом 3:2. Однако хозяева проигрывали 0:2 до конца первого тайма, пока в дело не вмешался нападающий сборной Грузии. Буду сократил счет на 45+2-й минуте, сравнял счет на 73-ей и забил победный гол «Карлсруэ» на 78-й минуте.



Аналитический сайт Sofascore дал Буду Зивзивадзе 9,8 балла, а Whoscored дал почти идеальные 9,9 балла — оба признали грузинского форварда игроком тура наряду с включением его в символическую сборную.







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