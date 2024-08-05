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Буду Зивзивадзе признан лучшим игроком тура второй Бундеслиги
05.08.2024 17:52
Буду Зивзивадзе признан лучшим игроком второго стартового тура Бундеслиги — такова оценка двух футбольных сайтов Sofascore и Whoscored, а также «Кикера» и BBBank.
Нападающий сборной Грузии стал главным героем первого тура Бундеслиги 2, в котором «Карлсруэ» выиграл домашний матч у «Нюрнберга» со счетом 3:2. Однако хозяева проигрывали 0:2 до конца первого тайма, пока в дело не вмешался нападающий сборной Грузии. Буду сократил счет на 45+2-й минуте, сравнял счет на 73-ей и забил победный гол «Карлсруэ» на 78-й минуте.
Аналитический сайт Sofascore дал Буду Зивзивадзе 9,8 балла, а Whoscored дал почти идеальные 9,9 балла — оба признали грузинского форварда игроком тура наряду с включением его в символическую сборную.
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