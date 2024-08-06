

АМЮГ: что должно было предпринять государство во избежание трагедии в Шови

06.08.2024 13:21





АМЮГ (Ассоциация молодых юристов Грузии) опубликовала заявление, посвященное трагедии в Шови, в котором говорится о том, что государство должно было предпринять, чтобы не допустить природной катастрофы, в направлении законодательства и практики управления рисками стихийных бедствий.







НПО подчеркивает, что в Грузии по-прежнему отсутствуют системы раннего предупреждения, которые обеспечивают предотвращение/минимизацию опасностей, вызванных стихийными бедствиями.



В 2023 году Ассоциация подготовила документ-пособие в связи с законодательством и практикой управления рисками стихийных бедствий в Грузии на примере событий в Раче и Гурии в 2023 году, в котором, по мнению организации, многие ключевые вопросы, поднятые в связи с этими проблемами, к сожалению, до сих пор остаются без ответа.



«В частности, в нем обсуждается, какие виды законодательного регулирования существуют в этой области на центральном и местном уровнях в стране и какие обязательства несут государственные органы для обеспечения эффективного управления рисками стихийных бедствий.



В документе также излагаются международные обязательства, которые налагаются на Грузию в рамках различных международных соглашений и планов действий, а также необходимость быстрого и эффективного выполнения этих обязательств.



Кроме того, в нем обсуждаются существующие программные документы, стратегии и планы действий в области управления рисками стихийных бедствий, чтобы лучше показать, с какими вызовами и потребностями сталкивается государство, как выполняются цели и конкретные действия, определенные этими документами.



Жизнь в здоровой окружающей среде является основным правом человека, которое признается, среди прочего, статьей 29 Конституции Грузии и, в свою очередь, важно для надлежащего осуществления других основных прав человека, таких как: право на жизнь, здоровье, развитие и т.д.



Для их защиты государство обязано принимать соответствующие превентивные меры и меры по смягчению последствий; защищать людей от загрязнения окружающей среды, ее деградации и угроз со стороны стихийных бедствий.



Основываясь на общедоступных официальных материалах и информации, распространяемой средствами массовой информации, в документе анализируется, какие проблемы, затруднения и предполагаемые нарушения могли быть выявлены государственными органами в ходе осуществления мероприятий по управлению рисками стихийных бедствий в Рача и Гурии. Также пересматриваются международные стандарты проведения эффективных расследований и выявляются недостатки в текущем процессе расследования», — говорится в заявлении АМЮГ.



По данным НПО, на сегодняшний день в общедоступных источниках нечетко прописано, что было изучено и оценено, на основании чего 18 декабря 2022 года был утвержден план развития курорта Шови, который предусматривал предоставление права на строительство жилья гостиничного типа в зона бедствия, несмотря на риск, указанный в геологическом бюллетене.



«Спустя год после трагедии в Шови заслуживают внимания обещания, данные премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе на месте трагедии, в том числе в отношении строительства, на фоне того факта, что возник ряд вопросов относительно безразличного отношения к рискам и возможного пренебрежения опасными сооружениями лицами из соответствующих органов власти во время



Также неизвестно, осуществляло ли Национальное агентство по охране окружающей среды сбор и обработку необходимой информации до развития стихийного бедствия; почему угроза не могла быть своевременно выявлена, какие системные недостатки существуют при сборе и обработке информации и с какими проблемами сталкиваются сотрудники Национального агентства по охране окружающей среды в этом процессе или какие шаги были предприняты», — говорится в публикации.



Источник: SOVA

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