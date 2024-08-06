

Суд приговорил противника российского закона к выплате 5 000 лари

06.08.2024 20:04





Районный суд Зугдиди приговорил активиста Виталия Гугучия к выплате залога в размере 5 000 лари в качестве меры пресечения. Он обвинялся в незаконном вмешательстве в профессиональную деятельность и насилие в отношении журналиста телеканала POSTV.



Сторона защиты требовала освободить Гугучия без судебного приказа или снизить до минимума сумму залога, запрошенную прокуратурой, однако судья Екатерина Бебия удовлетворила ходатайство обвинения.



«В ходе расследования, проведенного Специальной следственной службой, установлено, что 31 мая 2024 года журналист телекомпании POSTV Н.Б. и оператор Б.Д. приехали в село Кахати Зугдидского муниципалитета для записи интервью с В.Г., недалеко от дома респондента. В.Г., противник редакционной политики телекомпании POSTV, выразил словесную агрессию в адрес журналиста и оператора, после чего применил к оператору физическое насилие. В результате представители СМИ не смогли осуществлять свою профессиональную деятельность на месте», – заявляет прокуратура.



Гугучия предъявлены обвинения по первой части статьи 126 УК Грузии (избиение, причинившее физическую боль) и первой части статьи 154 УК (незаконное препятствование журналисту в его профессиональной деятельности), которая предусматривает лишение свободы на срок до 1 года. Прокуратура обратиться в суд в установленный законом срок с ходатайством о применении залога к обвиняемому в качестве меры пресечения.



31 мая 2024 года Натия Беридзе, журналист проправительственного телеканала POSTV, вместе с оператором посетили Виталия Гугучия и его семью в Самегрело. В ходе словесной перепалки случилась драка.



По данным прокуратуры, Гугучия использовал агрессивную лексику в отношении журналиста и оператора, после чего нанес оператору физическое оскорбление.



«В результате этого представители СМИ не смогли осуществлять профессиональную деятельность на местах», — отмечало ведомство.







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