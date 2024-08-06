

На фоне негативной кампании «Грузинской мечты» EECMD защищает «Фестиваль демократии»

06.08.2024 21:15





6 августа «Восточноевропейский центр многопартийной демократии» (EECMD) отреагировал на «негативную кампанию» представителей «Грузинской мечты» против «Фестиваля демократии» (DemFest), организованного EECMD, а поддерживающей организацией мероприятия является «Датский институт партий и демократии» (DIPD). «Грузинская мечта» использовала мероприятие, на котором присутствовали представители политических партий, НПО и другие гости, чтобы оправдать принятие закона об иностранных агентах и обвинить датское правительство во «вмешательстве» во внутренние дела Грузии.



Премьер-министр Ираклий Кобахидзе оценил «Демфест», который прошел в Телави 3 августа и планируется в других городах Грузии, как «авторитарный фестиваль» из-за выставки фотографий бывшего президента Михаила Саакашвили. Беседуя с представителями СМИ об этом событии, премьер-министр заявил: «это неправильное вмешательство в избирательные процессы. К сожалению, выборы пройдут на фоне грубых нарушений избирательных принципов, хотя эти нарушения не могут отразиться на результатах… даже фестивали авторитаризма, финансируемые из-за границы, не смогут вернуть авторитаризм в Грузии».



Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили также раскритиковал мероприятие. Он написал в соцсети: «нет ничего удивительного в том, что Посольство Дании до сих пор не объяснило, почему на мероприятии, спонсируемом правительством Дании, оказался плакат Михаила Саакашвили, создателя системы пыток людей. Ответ прост: Посольство Дании подотчетно своему правительству, а не грузинскому народу». Папуашвили также отметил, что когда страна «вмешивается» во внутренние дела другой страны, «этика международного сотрудничества гласит, что должна ощущаться подотчетность и минимальная ответственность».



«Поэтому никто не должен удивляться, когда грузинский народ теперь по закону требует прозрачности финансов и интересов, которые влияют на его жизнь. Кажется элементарно», – добавил Папуашвили.



В ответном заявлении «Восточноевропейский центр многопартийной демократии» отметил, что «содержание упомянутой кампании не соответствует действительности, а нападки на публичное собрание и народный «Фестиваль демократии» напрямую служат духу «российского закона». В организации поясняют, что вдохновителем «Фестиваля демократии» является датский «Народный фестиваль» Folkemødet, и в нем участвуют представители различных секторов – неправительственных организаций, политических партий, групп активистов, Центральной избирательной комиссии (ЦИК), представители сферы культуры, малые и средние предприниматели и граждане.



«Хотим подчеркнуть, что организаторы пригласили на фестиваль все политические партии, в том числе и правящую партию – «Грузинскую мечту». Приглашение было отправлено лидеру партии и председателю Парламента Шалве Папуашвили за 21 день до фестиваля, 6 июля 2024 года», – отмечают в организации, добавляя, что в процессе организации фестиваля EECMD официально направила месяцем ранее в соответствующие ведомства требования о проведении мероприятия на муниципальной территории. Местные власти (в Телави и Кутаиси) на это не отреагировали, а от местных властей в Батуми организация получила отказ.



«Несмотря на существующие противоречия, после успешных фестивалей в Цаленджиха и Телави «Демфест» завоевывает все большую поддержку и интерес среди граждан, гражданского сектора и различных партнерских организаций, для которых важна демократия. Мы уверены, что «Фестиваль демократии», который проводится в европейских странах на протяжении десятилетий, вскоре будет отмечен в культурном календаре Грузии и станет традицией празднования демократии», – говорится в заявлении EECMD.





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