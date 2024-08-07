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Раскопки мирового значения в Орозмани под угрозой
07.08.2024 19:56
Раскопки в Дманисском районе — примерно в 100 км от Тбилиси — уже несколько десятилетий находятся в центре внимания мировой антропологии. Именно здесь нашли Зезву и Мзию — первых европейцев. Останки возрастом 1,8 млн лет перевернули представление о том, как гоминиды распространялись по миру после выхода из Африки.
Завершив раскопки в сентябре 2022 года, археологи законсервировали участок, то есть постелили плотный полиэтилен, чтобы сохранить до весны исторический слой. Однако консервация затянулась. С весны 2023 года ученые не могут добиться разрешения на раскопки: министерство культуры Грузии не отвечает на их запросы.
Ученые связывают отказ в допуске к раскопкам с противостоянием, начавшимся после массовых увольнений нелояльных правительству работников культуры. Paper Kartuli попыталась разобраться в ситуации.
«Мы здесь нашли целый скелет этрусского волка, и это единственный в мире экземпляр. Ни в одной палеонтологической коллекции такого экземпляра нет. Кроме того, у древнего животного в животе сохранилась пища. Это тоже материал для исследования. У нас есть биологическая информация, что этому экземпляру 1 миллион 800 тысяч лет, и это сенсация. И он там портится, там под полиэтиленом уже пудра, потому что сезоны меняются, а влага начинает все разрушать».
В 1991 году в Грузии в Дманиси археологами и палеонтологами были обнаружены останки так называемого «выпрямленного человека», возраст которых приближается к двум миллионам лет. Французские антропологи, изучив скелеты, восстановили их профиль.
Обнаруженные женский и мужской черепа, а также фрагменты челюстей стали крупнейшей научной находкой. Данной археологической новостью заинтересовался весь мир. Им дали имена -Зезва и Мзия.
Кости Зезвы и Мзии являются древнейшими останками людей, найденными на территории Европы. Именно поэтому, по единогласному решению научного сообщества, пару назвали «первыми европейцами».
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