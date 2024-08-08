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Грузинские борцы греко-римского стиля завершили Олимпиаду без медалей
08.08.2024 14:41
На Олимпийских играх 2024 года в Париже Лаша Гобадзе, выступавший в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, уступил в репешаже чеченцу Бисултанову, выступавшему от имени Дании, и попрощался с турниром.
Напомним, Рамаз Зоидзе (67 кг), принимавший участие вчера в соревнованиях, потерпел поражение в первом бою и также остался без медали.
6 августа в весовой категории 97 кг выступал Роберт Коблиашвили, который уступил выступавшему под нейтральным флагом Хаслаханову.
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