

Грузинские борцы греко-римского стиля завершили Олимпиаду без медалей

08.08.2024 14:41





На Олимпийских играх 2024 года в Париже Лаша Гобадзе, выступавший в греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг, уступил в репешаже чеченцу Бисултанову, выступавшему от имени Дании, и попрощался с турниром.



Напомним, Рамаз Зоидзе (67 кг), принимавший участие вчера в соревнованиях, потерпел поражение в первом бою и также остался без медали.



6 августа в весовой категории 97 кг выступал Роберт Коблиашвили, который уступил выступавшему под нейтральным флагом Хаслаханову.







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