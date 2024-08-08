

Продажа билетов на матч Грузия-Чехия начнется 15 августа

08.08.2024 16:23





«По информации администрации «Динамо Арена», вместимость стадиона в этот период не будет задействована полностью и матч первого тура Лиги наций пройдет на стадионе им.Михаила Месхи», — сообщает Федерация футбола Грузии.



Известно, что продажа билетов на матч между Грузией и Чехией начнется 15 августа.



«7 сентября сборная Грузии по футболу проведет встречу первого тура Лиги наций. Команда Вилли Саньоля встретится со сборной Чехии на стадионе им. Михаила Месхи в Тбилиси.



Известны еще два домашних матча, запланированные на осень. Как и первый тур, 14 октября на стадионе им. Михаила Месхи состоится матч Грузия-Албания. 16 ноября на «Батуми Арена» пройдет игра Грузия-Украина.



По информации администрации «Динамо Арена», в этот период будет ограничено использование нескольких секторов и трибун стадиона. Таким образом, возможности стадиона не будут задействованы в полной мере. Поэтому матч первого тура Лиги наций пройдет на стадионе им. Михаила Месхи.



Билеты на матч Грузия-Чехия, который состоится 7 сентября, будут продаваться с 15 августа только онлайн — на платформе TKT.GE. Стоимость билета составит 10, 30 и 50 лари», — говорится в заявлении ФФГ.





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