

В Киеве прошел митинг к годовщине российской агрессии против Грузии

08.08.2024 20:36





В Киеве сегодня, 8 августа, возле посольства Швейцарии прошел митинг-пикет «К годовщине российской агрессии против Грузии». Организатором выступила «Ассоциация Реинтеграции Крыма», участие также приняли другие силы.



Об этом hromadske сообщил эксперт «Ассоциации Реинтеграции Крыма» Борис Бабин.



Он отметил, что на митинг пришли около 10 человек, среди них — активисты нескольких политических сил, народные депутаты, представители грузинского сообщества. В то же время в Тбилиси возле посольства Швейцарии проходила аналогичная акция.



«Безнаказанность россиян в 2008 году, очевидно, спровоцировала дальнейшие действия и против Украины: и оккупацию Крыма, и полномасштабную агрессию. И это следует всем помнить. Второе основание [для митинга] — солидарность с теми грузинскими демократическими силами, которые сегодня не могут себя чувствовать безопасно даже в Тбилиси», — сказал Бабин.



По его словам, акции в Киеве и Тбилиси проходили возле посольств Швейцарии, потому что эта страна формально является посредником между РФ и Грузией с 2008 года.



«Мы хотели привлечь внимание Швейцарии, которую использует агрессор. Причем не просто для своих преступных заданий и в Грузии, и в Украине, но и действует против Швейцарии тоже. Россия использует эту ситуацию, все эти “женевские платформы” для насыщения Швейцарии своими агентами влияния», — отметил Бабин.



Представители грузинского сообщества призвали освободить политзаключенных в Грузии, а народные депутаты отмечали важность евроинтеграции Грузии.



Отметим, что начало митинга в Киеве отложили из-за того, что полиция обнаружила на месте подозрительный предмет. После проверки правоохранители сообщили hromadske, что он не был взрывоопасен.





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