

Сегодня на Олимпийских играх в Париже выступит еще один грузинский борец

09.08.2024 10:31





Сегодня на Олимпийских играх 2024 года в Париже выступит бронзовый призер Олимпиады в Рио и серебряный призер Олимпийских игр в Токио Гено Петриашвили (+125 кг).



Грузин посеян вторым номером на турнире и не сможет встретиться со своими главными соперниками Амиром Заре и Таха Акгулем до финала. Иранский борец – первый номер соревнований, а турецкий – четвертый.



В 1/8 финала Гено сразится с украинцем Александром Хоцианивским. В случае победы следующим соперником грузина станет поляк Роберт Баран, посеянный под седьмым номером, или казах Юсуп Батырмурзаев.



В случае успешной борьбы в первых поединках вероятным соперником Петриашвили в полуфинале станет американец Мейсон Пэрис, посеянный третьим.



Предварительные встречи по вольной борьбе начнутся с 13:00.







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