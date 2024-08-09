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Сегодня на Олимпийских играх в Париже выступит еще один грузинский борец
09.08.2024 10:31
Сегодня на Олимпийских играх 2024 года в Париже выступит бронзовый призер Олимпиады в Рио и серебряный призер Олимпийских игр в Токио Гено Петриашвили (+125 кг).
Грузин посеян вторым номером на турнире и не сможет встретиться со своими главными соперниками Амиром Заре и Таха Акгулем до финала. Иранский борец – первый номер соревнований, а турецкий – четвертый.
В 1/8 финала Гено сразится с украинцем Александром Хоцианивским. В случае победы следующим соперником грузина станет поляк Роберт Баран, посеянный под седьмым номером, или казах Юсуп Батырмурзаев.
В случае успешной борьбы в первых поединках вероятным соперником Петриашвили в полуфинале станет американец Мейсон Пэрис, посеянный третьим.
Предварительные встречи по вольной борьбе начнутся с 13:00.
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