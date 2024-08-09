

Продажа билетов на сентябрьский футбольный матч Грузия-Чехия в Тбилиси стартует 15 августа

09.08.2024 11:00





Продажа билетов на футбольный матч сборных Грузии и Чехии, который состоится в Тбилиси 7 сентября, начнется 15 августа. Об этом сообщает Федерация футбола Грузии.



Грузия и Чехия встречаются в первом туре Лиги Наций УЕФА на стадионе имени Михаила Месхи.



Билеты будут продаваться онлайн, на сайте TKT.GE. Их стоимость составит 10, 30 и 50 лари.



Стадион Месхи в Вакийском районе Тбилиси вмещает 27 тысяч зрителей. Центральный «Динамо-Арена» — в два раза больше, но там ограничен доступ к нескольким секторам. Администрация стадиона сообщила, что после весенних отборочных матчей Евро-2024 ситуация на западных трибунах, которые в прошлом неоднократно ремонтировались, стала «еще более тяжелой».



Матчем против Чехии сборная Грузии начнет борьбу за путевку на чемпионат мира по футболу 2026.



Этой осенью в розыгрыше Лиги Наций команда проведет еще две встречи на дому. 14 октября на стадионе имени Михаила Месхи состоится матч Грузия-Албания, а 16 ноября на стадионе Adjarabet Arena в Батуми – Грузия-Украина. Даты начала продажи билетов объявят позже.



Жеребьевка квалификации на ЧМ-2026 состоится в декабре 2024 года. От выступления сборной Грузии в Лиге Наций будет зависеть ее место в общем рейтинге команд.



В марте 2025 года состоятся матчи плей-офф. Путевку в финальный этап получат 48 сборных.



Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике в июле 2026 года.





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