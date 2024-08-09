

Все восемь баобабов Иванишвили засохли - виновата снова оппозиция

09.08.2024 15:57





Все восемь баобабов, посаженных в Дендрологическом парке в Шекветили в ноябре 2023 года, засохли. Об этом сообщает Дендрологический парк и возлагает вину за случившееся на оппонентов Иванишвили. По данным парка, из-за долгого судебного процесса деревья пришлось выкапывать почти два года, что впоследствии привело к их гибели.



В заявлении парка говорится, что «подконтрольные «Национальному движению» СМИ, на волне нездоровых интересов и страстей заказчиков» всеми силами борются с финансируемым Бидзиной Иванишвили проектом дендрологического парка в Шекветили, и именно так произошло, когда из Кении были пересажены несколько деревьев баобаба.



«Как только об этом стало известно общественности, засевшие в засаде политики и ставшие их ширмой т.н. неправительственные организации открыли фронт на этот раз на африканском континенте. Из-за их ложных доносов и алармистских жалоб процесс пересадки растений в полном соответствии с законом был серьезно затянут.

Технология лжи «Нацдвижения» остается неизменной. Фейковые новости, жалобы, основанные на ложных обвинениях, и, самое главное, бесконечные телефонные звонки высокопоставленным чиновникам различных кенийских ведомств (включая президента страны) были направлены на срыв этого уникального проекта. Чтобы затруднить процесс, вызывались фальшивые нанятые эксперты, фальсифицировались факты, кенийские баобабы принимались за мадагаскарские баобабы, занесенные в Красную книгу. Из-за всего этого исполнителям проекта приходилось неоднократно брать одни и те же заключения, фитосанитарные справки, разрешения разных ведомств и т.д. Драгоценное время было потрачено впустую в бесконечном бюрократическом водовороте», — говорится в заявлении парка.



Руководство парка заявляет, что в конце концов справедливость восторжествовала и в Африке, и все ложные обвинения были отклонены кенийскими судами и органами исполнительной власти, но им «все же удалось нанести ущерб проекту».



"В результате затягивания процесса во времени, деревья, выкорчеванные из грунта в 2021 году, не смогли добраться до Грузии до октября 2023 года из-за искусственно созданных препятствий. Только 8 ноября 2023 года их удалось посадить в почву. До этого африканским «гигантам» пришлось почти два года провести в раскопанном состоянии в совершенно неподходящих природных условиях, где им еще и не хватало соответствующего обслуживания. «К сожалению, такого рода стресс не прошел бесследно для этих уникальных растений, и через 6-7 месяцев высадки в грунт в Грузии все восемь деревьев баобаба засохли».



Пак подчеркивает, что баобабы в Грузии пересаживались и раньше, и несколько баобабов, успешно пересаженных в прошлом, до сих пор процветают в Тбилиси и Шекветили.





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