

В Грузии зарегистрированы 69 207 онкологических больных

09.08.2024 17:47





По состоянию на 23 июля 2024 года на учете в Реестре больных раком состоят 69 207 онкологических больных. Об этом говорится в информации, предоставленной Минздравом в ответ на депутатский запрос депутата Парламента Хатуны Самнидзе.



По пояснению ведомства, в указанные данные включены только пациенты с диагнозом онкология, находящиеся на учете, но не указано количество пациентов, проходящих онкологическое лечение.



В информации, предоставленной депутату в министерстве, также упомянуты данные о том, сколько денег было потрачено на лечение онкологических больных в 2024 году.



«С 1 января по 23 июля 2024 года объем финансирования, выделенного на лечение онкологических больных в рамках Государственной программы реферальных услуг, составил 18 231 313 лари. В этом году в рамках программы в Грузии профинансировано 3502 случая лечения 2337 онкологических больных.



По состоянию на 24 июля текущего года в рамках «Госпрограммы реферального обслуживания» профинансировано 5373 обращения за лекарствами. Сумма финансирования составила 5 033 473 лари. Из них профинансировано 813 случаев обращения пациентов с онкологическими диагнозами по поводу медикаментов на общую сумму 2 795 341 лари. Финансируемые лекарственные средства включают противоопухолевые, иммуно- и гормонально-терапевтические, а также препараты симптомного действия.



Кроме того, по состоянию на 23 июля текущего года 26 024 человека получили услуги в рамках «Госпрограммы всеобщего здравоохранения» (онкопрепараты, химиотерапия, лучевая терапия, онкохирургия). В рамках этой же программы на лечение онкологических больных было оказано услуг на 147 521 241 лари.



В этомже году, по состоянию на 23 июля, стоимость противораковых препаратов, выданных в рамках «Государственной программы всеобщего здравоохранения», составила 85 294 946 лари.



За тот же период 20 141 бенефициар получил противоопухолевые препараты в рамках компонентов химиотерапии и гормональной терапии Государственной программы всеобщего здравоохранения.



Что касается лечения за рубежом, то в рамках компонента Государственной программы «Трансплантация органов» для пациентов, нуждающихся в трансплантации костного мозга, услуги были оказаны 12 людям за пределами Грузии, а 549 случаев лечения 401 онкобольного за рубежом было профинансировано в рамках «Государственной программы реферальных услуг» - », - говорится в информации, предоставленной министерством.





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