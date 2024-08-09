

Грузинский «вольник» Гено Петриашвили вышел в финал Олимпиады в Париже

09.08.2024 21:33





Борец вольного стиля Гено Петриашвили (125 кг) выступит в финале Олимпийских игр 2024 года в Париже.



Грузинский спортсмен победил выступающего за Азербайджан Георгия Мешвилдишвили со счетом, а за золотую медаль будет противостоять своему принципиальному сопернику, иранцу Амиру Заре.



Финальный блок, в котором Гено Петриашвили завтра будет бороться за олимпийское золото, начнется примерно в 21:00.



Напомним, грузинский борец является бронзовым призером Олимпийских игр в Рио и серебряным призёром Олимпийских игр в Токио.







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