

Нани Брегвадзе передала свой семейный архив Национальному архиву Грузии

09.08.2024 21:48





Певица и Народная артистка СССР Нани Брегвадзе передала свой семейный архив Национальному архиву Грузии. Новость о передачи сообщило агентство ТАСС.



Певица передала аудиозаписи, афиши, фото и письменные материалы, которые та хранила в своем домашнем архиве. Всего Брегвадзе передала около 400 фотографий, на которых задокументирована ее личная и творческая жизнь. А также афиши, программки и другое.



Среди аудиозаписей собраны романсы, песни, записанные на магнитную пленку, грампластинки и аудиокассеты. Здесь записи самой Нани Брегвадзе, Вахтанга Кикабидзе, Гоги Долидзе, Эки Мамаладзе, а также ансамблей «Орера» и «Мелодия».



Национальный архив Грузии подчеркнул, что передача архива певицы очень важна для него. Архив будет обработан и представлен широкой публике.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





