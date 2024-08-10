

Директор TI Georgia о встрече с сенатором Шахин и конгрессменом Тернером

10.08.2024 13:22





Они сказали, что находятся здесь, потому что поддерживают грузинский народ и не бросят его в борьбе за то, чтобы Грузия стала членом ЕС, НАТО и демократической страной, - заявила журналистам директор «Международной прозрачности – Грузии» Эка Гигаури после встречи с сенатором Джин Шахин и конгрессменом Майком Тернером.



По ее словам, на встрече речь шла о предвыборном периоде.



«Разговор касался предвыборного периода; того, что происходит в предвыборный период, каковы наши ожидания относительно дня выборов, что мы планируем в отношении наблюдательных миссий и как «российский закон» повлияет на гражданский сектор Грузии», - заявила Эка Гигаури.



Напомним, что вчера в Грузию с официальным визитом прибыли сенатор Джин Шахин и конгрессмен Майк Тернер. Вчера же они провели встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а сегодня, после встречи с представителями НПО, встретятся с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



По сообщению посольства США в Грузии, в рамках двухпартийного визита они также встретятся с представителями частного сектора и политических партий. Сенатор и конгрессмен ознакомятся и с программами правительства США, которые поддерживают вынужденно перемещенных лиц, предпринимателей и студентов.





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